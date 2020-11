SARONNO – Correva l’anno 2012 quando a mezzanotte del 12 novembre faceva la sua comparsa online ilSaronno il quotidiano interamente dedicato alla città di Saronno al suo comprensorio.

Sono stati 8 anni intensi che hanno fatto crescere la nostra testata, la nostra redazione ma anche ovviamente la comunità anzi le comunità che raccontiamo. Le sfide sono state tante sul fronte giornalistico (sono arrivati ilGroane.it e ilTradate.it) ma anche su quello personale (sono arrivati tanti nuovi collaboratori con gli stage e non solo) e societario (è nata la Sorelle Giudici per seguire la crescita della testata). L’ultima è stata come per tutti l’emergenza Covid che ci ha chiesto un impegno complesso e senza precedenti per la mancanza di linee guida e modelli di lavoro.

Abbiamo affrontato anche questa criticità partendo dall’ascolto del territorio, dalla verifica delle fonti e dall’attenzione a tutte le notizie piccole o grandi che siano.

Solitamente il nostro compleanno è l’occasione per raccontare e vivere uno spazio cittadino con un momento conviviale. Un’occasione per stare insieme, per fare il punto della situazione e gustarci il “dolce regalo” dello Ial Lombardia.

Quest’anno abbiamo deciso di rinviare questo momento a “quando si potrà”. Non solo per i limiti concreti del lockdown ma anche per poter vivere al meglio e con serenità un evento che si fonda sulla condivisione.

Oggi abbiamo deciso di concederci, oltre ad un logo celebrativo (anteprima della tradizionale penna de ilSaronno) una chiacchierata serale (in diretta su Facebook) con un po’ di amarcord pensando quando siamo cresciuti come territorio, notizie, pagine viste e magari svelando anche a voi, nostri lettori, qualche curiosità e rispondendo alle vostre domande. Una serata “in famiglia” in versione online come ormai ci siamo abituati a fare con amici e congiunti perchè in fondo ci piace pensare che questi otto anni abbiano creato la grande famiglia de ilSaronno.