SARONNO – “Alla Sagra di Sant’Antonio di Saronno mancano poco più di 2 mesi, inutile ricordare cosa è successo nelle scorse edizioni, Animali esposti in gabbie minuscole, messi alla gogna dai visitatori, altri fatti sfilare tra il pubblico urlante. Oggi il nostro leader, Paolo Mocavero, ha spedito una pec al primo cittadino di Saronno, chiedendo un incontro nei prossimo giorni. Noi di Centopercentoanimalisti abbiamo fiducia in Augusto Airoldi, persona che riteniamo sensibile a queste tematiche“. Lo si legge in un comunicato dell’associazione.

Questa la email inviata al sindaco Augusto Airoldi

Egregio signor sindaco Augusto Airoldi,

in qualità di responsabile del Movimento Centopercentoanimalisti, con la presente le chiedo cortesemente un incontro per argomentare circa l’utilizzo degli animali che sono esposti e per quelli utilizzati nel corteo della rievocazione storica, nei giorni della sagra di Sant’Antonio a Saronno. Manifestazione che si svolge nel mese di gennaio come tradizione. L’utilizzo degli animali, secondo la sensibilità sempre più diffusa nell’opinione pubblica e animalista, è ormai anacronistico. Rimango in attesa di un suo gentile riscontro.

Distinti saluti

Paolo Mocavero

Responsabile Movimento Centopercentoanimalisti

(foto archivio: contestazione animalista in una precedente edizione della Sagra di Sant’Antonio)

12112020