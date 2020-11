SARONNO – Scontro auto-moto in via Togliatti: il bilancio è di due feriti. Il sinistro è avvenuto ieri alle 13.30 nella periferia arteria di Cassina Ferrara. E’ scattato subito l’allarme e sul posto assieme ad una pattuglia della polizia locale è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Ad avere bisogno di cure mediche sono state due persone, un ragazzo di 27 anni ed un uomo di 52 anni. Sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, poco distante, per gli accertamenti del caso e per essere medicati, le loro condizioni non suscitano comunque alcuna preoccupazione.

Gli agenti della vigilanza urbana saronnese hanno provveduto a compiere tutti i rilievi dell’incidente stradale ed hanno ascoltato la testimonianza di chi era alla guida dei due mezzi, obiettivo ricostruire con precisione l’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: intervento di polizia locale e ambulanza in occasione di una precedente emergenza sanitaria in città)

12112020