Addio Antonio De Pace, sindaco Moretti al funerale “a nome di tutti i solaresi che non potranno partecipare per il lockdown”

SOLARO – “In questi giorni molti concittadini mi hanno contattata perché vorrebbero partecipare ai funerali del nostro caro amico Antonio De Pace, scomparso davvero troppo presto in modo così improvviso. A Solaro era molto conosciuto per la sua attività in un’associazione sportiva ed in molti gli volevano bene. Purtroppo però, nel rispetto delle restrizioni relative all’emergenza sanitaria e dell’ultimo Dpcm governativo che vieta gli spostamenti dal proprio territorio comunale, non sarà possibile partecipare alla funzione, che sarà celebrata a Caronno Pertusella, per gli amici che provengono da fuori comune”.

Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che con una breve nota affronta il delicato tema del funerare di Antonio De Pace caronnese vittima di un drammatico incidente stradale. “Non è solo una questione di norme da rispettare, ma anche di buonsenso: dobbiamo, tutti insieme, scongiurare una grande affluenza che metterebbe in grosse difficoltà la gestione dell’evento da parte delle forze dell’ordine ed in pericolo i presenti a causa del rischio assembramenti. Ho contattato la famiglia e come Sindaco mi sono proposta di presenziare alla funzione in forma istituzionale ed in rappresentanza di tutti i cittadini di Solaro e di tutti gli amici che avrebbero voluto essere presenti. Quando l’emergenza sarà passata, avremo modo di ricordare il nostro amico Antonio in un momento al quale sicuramente potremo partecipare maggiormente”.

13112020