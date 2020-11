Chiusa fino a Natale la strada tra Ceriano e Cogliate

SANDAMIANO – Rimarrà interrotta almeno fino a Natale la circolazione lungo la via Dante tra Ceriano e Cogliate, in località Sandamiano, per l’esecuzione dei lavori di sostituzione dello scolmatore da parte di Brianzacque. La sostituzione dello scolmatore ha comportato la rottura dell’asfalto all’incrocio tra via Dante, via Ai Campi e la piazzetta del santuario. Proprio a lato della piazzetta scorre infatti la conduttura e proprio sotto la strada è posizionata la struttura. Il nuovo scolmatore servirà a migliorare l’efficienza del servizio di divisione delle acque chiare dalle acque nere.

Per tutto il periodo dei lavori sono state create delle deviazioni del traffico: il percorso consigliato per Ceriano è lungo via Pascoli e poi via Marconi, mentre per raggiungere la piazza di Sandamiano e le attività commerciali si prevede il passaggio dalla via Ai Campi. Viceversa, dalla via Volta di Ceriano in entrata a Cogliate, il passaggio unico è quello che comporta la deviazione su via Giovanni Paolo II in direzione via Marconi.