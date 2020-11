CESANO MADERNO/LIMBIATE – Sono 142 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati nel territorio delle Groane nella giornata di oggi: la località più colpita è Limbiate che raggiunge i 1.708 positivi da inizio pandemia, con un incremento di +87 unità nelle ultime 24 ore. Cesano Maderno sfiora i 1.500 positivi da inizio pandemia: i 55 nuovi contagi rilevati oggi portano le cifre dei positivi da inizio pandemia a 1.497 casi.

Ecco i numeri dei positivi da inizio pandemia (tra parentesi il dato di ieri per un confronto):

Limbiate 1.708 (1.621)

Cesano Maderno 1.497 (1.442)

Superano le diecimila unità, i nuovi positivi rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Infatti, su 55.636 tamponi effettuati oggi, i nuovi positivi raggiungono quota 10.634; per un rapporto pari al 19,1%.

Milano supera ancora i quattromila contagi, di cui 1.973 nella città. Monza e Brianza e Varese vedono entrambe più di mille contagi.

