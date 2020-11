SARONNO – “Non è possibile fare un punto tamponi ovunque. I punti tamponi molecolari presenti in provincia di Varese sono sufficienti per questa fase possiamo solo migliorare la situazione ad esempio lavorando su quello di Solbiate Olona. Siamo in grado di rispondere alle domande del territorio, anche di Saronno”.

Così Marco Magrini, responsabile del comitato di sorveglianza Covid, durante la conferenza stampa di Ats Insubria con il punto della situazione covid in provincia di Varese e di Como.

Tra le domande anche quella sulla richiesta del sindaco di Saronno Augusto Airoldi di avere un punto tamponi a Saronno. “E’ una domanda che arriva da molti sindaci – ha esordito Magrini – ma al momento non sarebbe utile anche a fronte dell’impegno di personale e organizzativo. Quello che sarebbe utile, e su questo fronte lavoreremo coi sindaci, come quello di Saronno che si è detto disponibile, creare degli hot spot diffusi in cui effettuare tamponi rapidi nelle zone in cui si rilevino dei sintomaci per fare rapidamente i test per provvedere all’isolamento”.

(foto archivio)