Covid, i contagi: Cislago in aumento come al “solito”

CISLAGO – A Cislago i dati regionali di oggi confermano una crescita dei casi di positività al coronavirus, alla quale si assiste ormai da diverso tempo a questa parte. Per la giornata odierna si parla di +24 nuovi casi, che portano il totale delle persone colpite dalla pandemia in paese a 472.

Cislago: 472 (448)

Una crescita simile alla vicina Gerenzano. Dato in salita anche a Turate e Mozzate nel vicino comasco. Aumentano i numeri anche di Ceriano Laghetto e Cogliate. Nelle Groane ancora numeri in salita in molte località come Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Superano le diecimila unità, i nuovi positivi rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Infatti, su 55.636 tamponi effettuati oggi, i nuovi positivi raggiungono quota 10.634; per un rapporto pari al 19,1 per cento. Milano supera ancora i quattromila contagi, di cui 1.973 nella città. Monza e Brianza e Varese vedono entrambe più di mille contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia)

13112020