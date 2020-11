Covid, il sindaco Campi informa: il punto dei contagi a Gerenzano

GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, come d’abitudine fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Come da comunicazione odierna di Ats Insubria, informo che in questi due giorni vi sono 45 nuove persone positive e 34 persone guarite.

Di seguito i dati aggiornati nel nostro Comune:



– 299 persone attualmente positive



– 137 persone guarite



– 7 persone decedute



Da inizio pandemia ad oggi a Gerenzano si contano 443 casi di coronavirus (salita a 458 secondo le ultimissime rilevazioni di Regione Lombardia, ndr).

La grande maggioranza delle persone positive sono in buone condizioni, in generale sono asintomatiche o presentano una sintomatologia lieve. Vi sono anche alcuni gerenzanesi ricoverati in ospedale. Numerosi casi si riscontrano all’interno della medesima famiglia.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattiamo subito il nostro medico o pediatra, telefoniamo al 1500 (Ministero della Salute), al 800894545 (Regione Lombardia), centralino Ats Insubria h24: 031370111-0332277111.

In questi giorni di lockdown, è doveroso da parte di tutti limitare gli spostamenti alle strette e urgenti necessità, evitiamo spostamenti non necessari. Continuiamo a rispettare le norme anti-covid: indossiamo la mascherina obbligatoria al chiuso e all’aperto, laviamo e disinfettiamo le mani di frequente, manteniamo le distanze interpersonali di sicurezza. Evitiamo contatti con persone che non fanno parte del nostro nucleo familiare. Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

