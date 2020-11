Covid riduce i posti: per una frattura ricoverato… a Sondrio

VARESE – Una frattura, di una certa complessità, tutti i pochi posti disponibili in provincia di Varese finiti per la riduzione dei reparti dovuti all’emergenza covid ed ecco che un varesotto è finito in ospedale addirittura a Sondrio. Un caso limite? Lo ha riferito oggi nella settimanale diretta Facebook il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, membro della commissione regionale per la sanità.

“Ci sono delle oggettive difficoltà a erogare i servizi “normali” o comunque no di tipologia covid. L’altro giorno dalla provinca di Varese una persona è stata spostata in provincia di Sondrio, e questo evidentemente è un grosso problema”. Prosegue Astuti: “Abbiamo anche più bisogno di tamponi e di Usca, l’assistenza domiciliare per chi è positivo”. Vaccini anti-influenzali: “In questo momento ci vuole pazienza, i vaccini hanno accumulato ritardi, se vi sono difficoltà invito i cittadini a farmelo sapere”.

