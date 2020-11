SARONNO – “Al momento il reparto Covid che abbiamo allestito negli spazi della nostra casa di riposo è fortunatamente ancora vuoto ma non abbassiamo la guardia rispettando scrupolosamente la chiusura ed anche le normative”. Sono le parole di Daniele Etro, presidente della Focris che fa il punto della situazione nella casa di riposo intercomunale di via Don Volpi.

“Da quando è stata ordinata la chiusura delle case di riposo abbiamo applicato i più rigidi protocolli e devo dire che al momento a parte alcuni situazione monitorate perchè presentavano sintomi sospetti non ci sono stati casi positivi”.

Per la casa di riposo la gestione del rischio di contagio è diventata parte della quotidianità: “Oltre alla preparazione del reparto covid da utilizzare in caso di pazienti positivi abbiamo ovviamente reso i dispositivi di protezione personale parte della “divisa” del personale e c’è grande attenzione per una diagnosi precoce monitorando i sintomi”.

Non mancano anche i tamponi e i test sierologici che ciclicamente vengono fatti al personale e ai pazienti: “Adottiamo tutti gli accorgimenti chiesti dalla normativa”. Nella fase iniziale della seconda ondata le misure anticontagio e di sicurezza sono stati comunicate al sindaco Augusto Airoldi e anche a quelli degli altri comuni che hanno contributo alla nascita della casa di riposo e che vi vanno riferimento.