LOMAZZO – Le squadre locali dei vigili del vuoco sono state nel tardo pomeriggio odierno impegnate nella vicina Lomazzo per un incendio che si è sviluppato nel sottotetto di una abitazione privata di via Mameli a Lomazzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi disponibili nella zona compresa una autoscala, con i pompieri che, arrivati sul posto alle 18.30, hanno circoscritto le fiamme evitando che potessero estendersi al resto della villetta, e quindi anno via via spento tutti i focolai residui. In tutto a bruciare sono stati una settantina di metri quadrati della copertura dell’abitazione.

Oltre ai carabinieri è accorsa una ambulanza della Croce rossa il cui personale ha assistito i residenti, hanno avuto bisogno di accertamenti medici un bimbo di 9 anni e due donne, di 41 e 20 anni, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze per l’accaduto e nessuno ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale dai mezzi di soccorso.

(foto archivio)

13112020