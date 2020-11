SARONNO – “Le ultime disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre, che classifica la Lombardia come zona rossa, ci impediscono di dare seguito alla ripresa delle nostre attività. Restiamo fiduciosi che il lavoro fatto fino a oggi torni utile non appena la morsa del contagio ci darà tregua permettendoci di tornare in campo. Cerchiamo di non drammatizzare la situazione con i nostri piccoli e di sostenerli in questo momento delicato. Forza e non perdiamoci d’animo, cerchiamo di mantenere un atteggiamento positivo con i nostri giovani atleti aspettando che si possa tornare a giocare!” Così, in una nota, i dirigenti del Rugby Saronno.

(foto: lo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi di Saronno “casa” anche del Rugby Saronno)

13112020