SARONNO – Grande mobilitazione stamattina per due ragazzi trovati addormenti in auto in via Cattaneo, arteria che corre accanto allo stadio comunale.

L’allarme é scattato poco prima delle 8,30 quando i due una 26enne ed un 35enne sono stati notati da un passante accasciati sui sedili dell’auto. Temendo il peggio l’uomo ha messo in moto la macchina dei soccorsi e sul posto in pochi minuti sono arrivate un auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Saronno. Sul posto come sempre in caso di emergenza anche una pattuglia dei carabinieri. Si temeva che i due fossero vittime di un’intossicazione da sostanze stupefacenti o da alcolici. In realtá erano semplicemente profondamente addormentati. Quando il personale sanitario é riuscito a risvegliarsi non senza qualche difficoltá si sono presto accorti che godevano di buona salute tanto che il personale ha fatto ritorno alle propri basi e due giovani non sono nemmeno stato portati al pronto soccorso per accertamenti.