SARONNO – L’Amministrazione comunale, visto il minor traffico veicolare dovuto alle chiusure volute dal Dpcm del 3 Novembre 2020, ha valutato di attivare due cantieri in due diverse vie della città, al fine di risolvere problemi di rilevante importanza per i cittadini che li hanno da tempo segnalati”. Lo fa sapere l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni.

Per consentire lavori di sostituzione di chiusini, comunica l’assessore (foto a lato), lunedì 16 novembre dalle 8.30 alle 17 via Marconi sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso fra via Manzoni e Via XXV aprile;

Sarà consentito il transito dei soli residenti in uscita dai passi carrai. Al traffico veicolare proveniente da Via Manzoni è comunque consentita la svolta verso est.

Il traffico veicolare proveniente da Via Caduti Liberazione è deviato in Via Milano, eccetto transito locale, che potrà accedere da via Cesati, via IV novembre in direzione via Stampa Soncino, via Leopardi e via Antici. I bus extraurbani sono deviati in via Piave, viale Lombardia, via Varese e in via Milano e viale Lombardia. Per i bus urbani sono modificate le linee di percorrenza.

Per consentire lavori di apertura caditoia per il deflusso dell’acqua piovana e collegamento della stessa a quella esistente più vicina i giorni 17, 18, 19 novembre, dalle 8.30 alle 17.30, via Varese, nella sola direzione sud, sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso fra via Padre Giuliani e via Pacinotti; sarà consentito il transito dei soli residenti in uscita dai passi carrai. Il traffico veicolare proveniente da via Varese (nord) è deviato in via Padre Giuliani. I bus extraurbani sono deviati sull’asse via Padre Giuliani e via Sampietro.

(foto archivio)

13112020