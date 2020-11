SARONNO – Aggressione sessuale e minacce di morte sono le accuse di cui dovrà rispondere il 31enne, d’origine cingalese, arrestato dai carabinieri di Saronno dopo l’aggressione all’ex moglie.

Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia di Saronno coordinati dal pubblico ministero del Tribunale di Busto Arsizio Flavia Salvatore hanno costruito gli episodi che hanno portato all’aggressione. Secondo alcuni indiscrezini l’ex moglie avrebbe allontanato l’uomo dall’abitazione dopo che la figlia adolescente le aveva detto di essere stata palpeggiata dal 31enne. La saronnese non ha lasciato nulla al caso e l’ha denunciato alle forze dell’ordine. Stessa scelta presa anche qualche settimana dopo quando l’ormai ex convivente si è fatto vivo con elefonate minacciose e appostamenti. Malgrado fosse incensurato e non avesse mai avuto problemi in passato il 31enne ha deciso di prendersela con la donna.

Lunedì ha aspettato che lei uscisse di casa, l’ha aggredita con un lungo coltello e l’ha sequestrata per un’ora. L’ha minacciata più volte di morte arrivando ad una violenza sessuale. La donna è riuscita a dare l’allarme permettendo ai carabinieri di arrestare il 31enne.