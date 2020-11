CARONNO PERTUSELLA – E’ il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a dare voce alle proteste dei caronnesi per la condizione delle strade cittadine. In particolare il gruppo, anche attraverso il segretario cittadino Andrea Alfonsi, sottolinea come “la situazione delle strade del nostro paese risulti essere molto pericolosa per i passanti, in quanto non è più distinguibile la zona del marciapiede dalle tante foglie sovrapposte”. Diverse le criticità provocata dal tappetto di foglie che in molti punti si è creato su marciapiedi, strade e percorsi pedonali: “La situazione – riprendono da Fratelli d’Italia – è pericolosa soprattutto al calare della sera o con una giornata piovosa”.

Semplice la richiesta che arriva da Alfonsi ossia l’attivazione dell’Amministrazione che porti ad un rapido intervento di pulizia sulle strade cittadine con particolare attenzione ai marciapiedi. A corredo della segnalazione da Caronno Pertusella arrivano anche una serie di foto che documentano quanto sia criticala situazioni in diverse arterie cittadine.

