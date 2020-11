Ceriano Laghetto: due campi da paddle… a tempo di record

CERIANO LAGHETTO – “Un’altra eccellenza per la nostra Ceriano Laghetto: al Ctc di via Campaccio sono stati completati a tempo di record due bellissimi campi da paddle. Come sempre, da anni, i nostri amici del Ceriano Tennis Club si dimostrano una eccellenza nella gestione del nostro centro sportivo comunale, con le punte di diamante del tennis femminile in serie A2, e di recente anche con il tennis maschile promosso in serie B2. Una sola parola: grandi!” Così il sindaco cerianese, Roberto Crippa.

Il primo cittadino ha visitato il centro sportivo di via Campaccio l’altro giornom avendo dunque modo di vedere in prima persona il buon esito del progetto per dotare la struttura anche di questi due nuovi campi, di una disciplina simile al tennis e che è sempre più popolare e diffusa anche in Italia.

(foto: a sinistra, il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Cattaneo, durante la sua visita ai nuovi campi da paddle che sono stati appena realizzati)

14112020