CISLAGO – Questa mattina sono iniziate alle vaccinazioni al centro anziani di villa Isacchi. Sono operativi tre medici di base e due squadre della protezione civile di tre persone. Le operazioni proseguiranno anche nel pomeriggio e dai dati sulle prenotazioni saranno circa 200 le persone over 65 che oggi verranno vaccinate.

“Tutto sta procedendo nel migliore dei modi – spiega il sindaco Gianluigi Cartabia che stamattina ha fatto un sopralluogo – ringrazio per la loro disponibilità i medici di base, la protezione civile e il nuovo consiglio di amministrazione del centro anziani”.

A prestare il servizio sono i medici Enrico Alberti, Fausta Civettini, Morena Porretti, Marilena Verardi, Giulio Saibene e Antonio Zammarrelli. La vaccinazione proseguiranno sabato 21 e 28 novembre e 5 dicembre dalle 9 alle 17 nei locali del Centro Anziani in via Magenta 128. L’accesso dei cittadini avviene solo su prenotazione, gestita dal Centro Medico.

A supporto dei medici ci sarà del personale della protezione civile per il controllo delle norme anti-Covid (misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, distanziamento).

