GERENZANO – “A maggior tutela di tutti e per ridurre il rischio di interruzione dell’attività, la farmacia comunale di via Duca degli Abruzzi da ieri effettua temporaneamente il servizio di vendita a battenti chiusi. Gli orari di apertura rimarranno i seguenti: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. La farmacia comunale informa inoltre che effettua servizio di consegna a domicilio solo per over 65 e persone a rischio, telefonando allo 029681531″. Lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale gerenzanese.



Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: la farmacia comunale in centro in paese, ha sede nei pressi del Municipio in va Duca degli Abruzzi)

14112020