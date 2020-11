COGLIATE – “Con l’apertura del “Bando pubblico per la concessione di contributi alle attività economiche del territorio” si intende promuovere forme di sostegno alle attività economiche per agevolare ed incentivare la presenza di esercizi sul territorio e sostenere la loro funzione sia commerciale che aggregativa e di incremento della solidità del tessuto sociale del territorio attraverso la concessione di un incentivo economico finalizzato a consentirne la prosecuzione dell’attività”. A rendere nota questa opportunità è l’Amministrazione locale del sindaco Andrea Basilico.

L’importo totale disponibile è di 15 mila euro (massimo 500 euro ad attività), termine per la presentazione delle domande è il 25 novembre. Info ed adesioni tramite il sito comunale www.comune.cogliate.mb.it

