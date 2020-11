Covid, i contagi: fra Turate e Mozzate sabato +16 casi

MOZZATE / TURATE – Sono anche oggi in salita i numeri di Turate e Mozzate, due delle località della bassa comasca più colpite dalla pandemia. Complessivamente, lo dicono i dati regionali appena resi noti, si segnalano +16 nuovi casi, così distribuiti: a Turate +6 mentre a Mozzate +10.

Turate 368 (362)

Mozzate 343 (333)

In salita anche i dati delle Groane, partendo da Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Sul territorio lombardo i tamponi effettuati oggi sono 35.550, i nuovi positivi 8.129. Il rapporto è pari al 22,8 per cento. I guariti/dimessi sono 2.961. Pesante il numero dei decessi oggi in Lombardia, sono stati +158; i ricoverati in ospedale sono stati +302, oltre a +16 in terapia intensiva.

Altra giornata nera, quella di sabato, per i nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto, +1341 casi registrati in ventiquattro ore, numeri sempre da record. In Brianza sono +936 e +726 nel Comasco.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

