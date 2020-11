Covid, il sindaco Pizzi informa: oltre 200 casi a Lazzate

LAZZATE – Il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, oggi ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

I dati comunicati da Ats riferiscono che sono 202 i casi di positività al Covid-19. Le persone in sorveglianze attiva sono 14. Segnalo anche che, dai primi di ottobre ad oggi, i casi di guarigione sono 41.

Per quanto riguarda la scuola, le classi in quarantena sono 2.

Il direttore sanitario della Casa di riposo “I Gelsi” ha comunicato che ci sono casi di positività all’interno della struttura e che appena avranno l’esito dei tamponi, che hanno eseguito su tutti i pazienti, ne saremo informati.

L’Amministrazione comunale in particolare è vicina a tutte le famiglie che sono state colpite dal virus. Non abbiate timore a contattarmi per qualsiasi necessità attraverso il numero telefonico che vi è stato comunicato. Per chi ha necessità di fare la spesa ricordo che si possono rivolgere ai commercianti del nostro territorio che hanno dato la loro disponibilità per il servizio della spesa a domicilio e per la consegna dei farmaci a casa è disponibile il servizio che viene effettuato dalla Croce rossa Alte Groane. Siamo in momento particolare e ognuno di noi deve contribuire per far si che la catena dei contagi venga interrotta. A costo di sembrare ripetitiva raccomando di uscire solo in caso di necessità, di usare la mascherina e mantenere le distanze interpersonali. Sono semplici raccomandazioni ma sono importantissime per limitare la diffusione del contagio.

Ricordo, per chi ne avesse bisogno, che è attivo a Cascina Nuova il Servizio tamponi e che per poter accedere è obbligatoria la prenotazione al numero 3455479631. Le vaccinazioni antinfluenzali, presso il Centro anziani di Lazzate, riprenderanno il 19 novembre prossimo. Auguro a tutti un buon fine settimana.

Il sindaco

Loredana Pizzi

14112020