SARONNO – Come ormai tradizione il sindaco Augusto Airoldi dal suo ufficio nel palazzo di piazza Repubblica fa il punto della situazione Covid in città.

“Gli attualmente positivi passano da 882 a 874, i guariti da 490 a 537, i deceduti purtroppo da 72 a 73. Ai familiari va il cordoglio del Sindaco e della cittadinanza.

Speriamo che nei prossimi giorni si confermi questo trend di riduzione del contagio.

Continuiamo a rispettare le buone pratiche e le normative anti-Covid-19, anche se ci richiedono dei sacrifici, perché la diffusione del virus si arresti e si possa uscire il prima possibile da questa condizione di emergenza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.