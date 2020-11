TRADATE – Tamponi e test rapidi a Tradate, alla clinica Maugeri la possibilità di ottenere quest servizio, sia con impegnativa del medico che privata: è stata predisposta una “camera calda” alla quale accedere direttamente in auto, ed al contempo è stato potenziato il laboratorio interno per processare gli esami e che funziona da agosto.

La novità è l’accesso separato che è stato predisposto questo servizio “drive in” con entrata da dove solitamente passano le ambulanze; il tampone potrà essere effettuato senza neppure scendere dalla propria vettura. Il servizio è attivo, nella struttura di via Roncaccio, dalle 8.30 alle 11 dal lunedì al venerdì, è possibile prenotarsi contattando direttamente l’istituto Maugeri, [email protected] o via telefono al numero 0331829777. L’accesso è aperto, appunto su prenotazione, a chi ha l’impegnativa del medico curante o di Ats, oppure privatamente.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14112020