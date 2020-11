SOLARO – “Ho ricevuto diverse segnalazioni su situazioni di affollamento nei supermercati cittadini. Mi rivolgo a tutti i cittadini di Solaro ed a tutti i clienti dei nostri negozi: è il momento di usare il buonsenso”.

E’ l’appello del sindaco Nilde Moretti che si rivolge direttamente ai suoi concittadini. “Alcune buone norme sono: recarsi a fare la spesa una sola persona per famiglia evitando di farsi accompagnare da bambini o persone anziane, proporre a parenti o conoscenti anziani di sostituirli in questi compiti, organizzarsi in modo di andare una sola volta alla settimana e scegliere gli orari della spesa in modo di evitare assembramenti e lasciare le fasce serali a chi di giorno lavora”.

E conclude: “In questa fase di crescita della seconda ondata, voglio ancora una volta ringraziare personalmente, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, i volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e del gruppo comunale per la consegna domiciliare di farmaci e spesa, oltre che le Farmacie Comunali per l’importante disponibilità ed i volontari di Solaro Bau, associazione che sta accompagnando i cani delle persone in isolamento per le passeggiate quotidiane”.

(foto archivio)

