GERENZANO – L’Amministrazione comunale in collaborazione con coop. Ardea Onlus e l’associazione Il Gelso, che ha donato il gelso bianco, ha promosso ieri l’iniziativa, che si svolge ogni anno, per piantumare l’albero dedicato ai nuovi nati. Stavolta si tratta di un bellissimo gelso bianco “morus alba” della famiglia delle moraceae”. Il gelso bianco è stato messo a dimora al Parco degli aironi in via Inglesina, nel grande prato che si trova vicino alle altalene. C’erano il sindaco Ivano Campi ed i suoi collaboratori di Giunta.

“A causa dell’emergenza coronavirus, per ora abbiamo “soltanto” piantumato l’albero, ma vi aspettiamo tutti con i vostri genitori nella prossima primavera, o appena sarà possibile, per la cerimonia dove insieme fisseremo a terra il paletto con la vostra targhetta, consegnandovi la pergamena ricordo! – fanno sapere dall’ente locale – Sarà nostra cura tenervi informati sulla data di questo evento”. (foto: il gelso bianco e il paletto con la targhetta, che sono stati posizionati al Parco degli aironi in via Inglesina) 14112020