LIMBIATE – Prima gli asfalti e poi marciapiedi e segnaletica. Così l’amministrazione comunale di Limbiate ha programmato l’importante intervento di riqualificazione stradale nel quartiere di San Francesco.

Nella primavera scorsa ha avuto inizio il lavoro di ripristino degli asfalti – necessario dopo il passaggio di Open Fiber, che ha postato i tubi per la fibra veloce – e di posa dei nuovi tappetini stradali nei quartieri: si è partiti da Pinzano, poi Villaggio Giovi ed ora è la volta di San Francesco. Il cantiere è stato aperto nei giorni scorsi e si sposterà da via Aosta a via Bergamo, da via Savona a via Brindisi, poi via Padova e via Torino, per un totale di circa 150.000 euro di asfalto. La viabilità non è interrotta, ma adeguata alle difficoltà di convivere con cantieri mobili, quindi è necessario fare attenzione agli spostamenti.

14112020