Origgio in lutto per Ambrosini: il cordoglio de “La civica”

ORIGGIO – Anche il gruppo politico de “La civica” di Origgio si unisce alle tante voci di cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Domenico Ambrosini. Colpito dal covid, era stato ricoverato all’ospedale “Sacco” di Milano. Impegnato in politica da trent’anni, aveva partecipato alla recente campagna elettorale con Origgio democratica.

Scrivono gli esponenti de “La civica”

Questa notte inaspettatamente, inesorabilmente ed ingiustamente ci ha lasciato Domenico Ambrosini. Tutti noi lo conoscevamo e lo rispettavamo in quanto persona buona e disponibile.La sua passione politica e il suo senso di responsabilità hanno accompagnato intere generazioni di origgesi.

Il gruppo de La Civica di Origgio esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa di Domenico e si stringe attorno alla sua bella famiglia per sostenerla in un momento di sconfortante dolore.

Su ilSaronno anche il ricordo dell’attuale sindaco, Evasio Regnicoli, e dell’ex sindaco, Mario Ceriani.

(foto: il consigliere comunale Domenico Ambrosini di Origgio democratica)

14112020