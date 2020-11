SARONNO – Un regalo molto gradito dagli educatori e da chi frequenta la Cooperativa lavoro e solidarietà onlus, un nuovo pulmino. A dare notizia della donazione sono proprio gli educatori del centro: “Cari ragazzi e cari familiari, guardate che bello il nostro nuovo pulmino! Un ringraziamento speciale a un amico carissimo che, dimostrando grande generosità, ha pensato di donarcelo. Grazie di cuore, dai ragazzi e da tutti noi della Cls Fa”.

La Cooperativa lavoro e solidarietà nasce dalla volontà di un gruppo di famigliari e di volontari, operanti sul territorio di Saronno, che si impegna a dare una risposta ai bisogni di inserimento, sociale e lavorativo, di persone disabili. Da questa esperienza, nel febbraio 1983 viene costituita la Cls La che rappresenta da trent’anni una significativa risorsa territoriale per l’inserimento lavorativo di persone disabili, in un contesto che tiene conto non solo della produttività ma anche, e soprattutto, della dimensione umana del lavoratore.



Nel 1999 la cooperativa, al fine di dare una risposta adeguata alle nuove esigenze di alcuni lavoratori disabili e alle loro famiglie, crea un Servizio di formazione all’autonomia. Si tratta di un progetto sperimentale, voluto e promosso dalla regione Lombardia, e poi dalla stessa convertito nel 2005 in Centro Socio Educativo (Cse). Ambizione e missione originaria della cooperativa è il servizio alla persona disabile in tutte le sue dimensioni, da quella relazionale a quella lavorativa fino a porsi il problema del “dopo di noi”. Nasce da qui il progetto della Comunità Alloggio realizzato nel 2011.

14112020