SARONNO – Si è temuto il peggio, giovedì pomeriggio, per l’incidente avvenuto fra via Carcano e via Caduti della Liberazione. L’impatto è avvenuto alle 17,35 tra una Volkswagen Polo che stava entrando in via Caduti e un monopattino. Il 25enne a bordo del mezzo elettrico è finito a terra. Il conducente dell’auto, un 23enne, si è subito fermato e con i primi passanti ha messo in moto la macchina dei soccorsi prestando le prime cure al ragazzo finito a terra.

Iniziamente le condizioni del ragazzo sono apparse critiche tanto che oltre ad una ambulanza della Croce rossa saronnese è accorsa anche l’auto-infermieristica della Croce rossa di Misinto.

Il 25enne, residente a Milano, è stato portato all’ospedale Niguarda il personale ha comunque rassicurato i presenti sul fatto che il giovane non fosse in pericolo di vita.

Una pattuglia della polizia locale ha deviato il traffico mettendo il proprio suv di traverso sulla strada a “protezione” dei sanitari impegnati nei soccorsi, e poi gli agenti hanno compiuto i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

(Per la foto si ringrazia la nostra lettrice)

14112020