Calcio, non si fermano gli arbitri di Saronno: lezione tecnica online

SARONNO – Non si fermano gli arbitri della sezione Aia di Saronno, che anche in questo periodo di stop pressochè totale dei campionati dilettantistici per l’emergenza coronavirus continua a lavorare per migliorare. Nei giorni scorsi hanno partecipato ad una lezione tecnica che, ovviamente, si è svolta online.

E’ stata, spiegano i responsabile della sezione saronnese dell’Associazione arbitri di calcio, “in videoconferenza e tenuta dal presidente Cra Lombardia, Alessandro Pizzi, per il Progetto #keepintouch a cui hanno partecipato anche altri componenti regionali tra cui Marco Visigalli, Luca Detta e Giuseppe Provesi”.

Ma c’è anche chi è riuscito ad andare in campo; il riferimento va al giovane arbitro emergente della sezione Aia di Saronno, Lorenzo Vacca, che sabato è stato inviato a Vado Ligure vper dirigere un recupero di serie D, fra la formazione locale e Derthona, 0-0. Uno dei soli due match in programma nel fine settimana, sempre a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto ad una lunga serie di rinvii.

15112020