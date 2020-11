CARONNO PERTUSELLA – La vaccinazione antinfluenzale sarà effettuata, in relazione al numero delle dosi

inviate dalla Regione Lombardia, a partire dal 23 novembre nella sede del Palazzetto dello Sport di viale Europa e all’ex scuola Dante Alighieri in via Ariosto.

L’iniziativa, in sinergia con l’amministrazione comunale, i Medici di medicina generale ed i pediatri dell’ambulatorio di via Zari, la dottoressa Carucci di Pertusella ed i volontari delle associazioni di Caronno Pertusella, ha lo scopo di vaccinare un maggior numero di persone in un ambiente idoneo e con opportuno distanziamento.

ADULTI OVER 65 ANNI

I pazienti over 65 dei medici di medicina generale che fanno parte dell’ambulatorio in via Zari si dovranno recare, previa indicazione del giorno e dell’orario stabilito dal proprio medico, al Palazzetto dello Sport a Caronno in viale Europa a partire dal 23 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. I pazienti della dottoressa Carucci, invece, verranno vaccinati in un’aula della ex scuola Dante Alighieri in via Ariosto a Pertusella lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17, a partire dal 23 novembre.

Queste vaccinazioni sono rivolte unicamente ai cittadini over 65 anni che sono invitati a rivolgersi ai medici di riferimento per conoscere il giorno e l’ora approssimativa della vaccinazione con ordine di convocazione prestabilito dal personale sanitario.

PROCEDURA

All’ingresso, sia del palazzetto dello sport che della ex scuola Dante Alighieri, saranno presenti i

volontari, identificabili dal “gilet” del Comune, che rileveranno la temperatura corporea (che non

dovrà essere superiore ai 37.5°), controlleranno il corretto indosso della mascherina e

l’igienizzazione delle mani oltre ad evitare gli assembramenti sia all’ingresso che all’uscita dei

locali.

PER I BAMBINI DAI 2 AI 5 ANNI

Le vaccinazioni per bambini, riservata ai nati dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, verranno eseguite dai medici pediatri mediante utilizzo di vaccino Fluenz spray nasale ed effettuate sabato 28

novembre al Palazzetto dello Sport dalle 9 alle 16. Per l’ora approssimativa della vaccinazione che verrà eseguita in ordine alfabetico, si può consultare i cartelli esposti presso scuole materne, asilo nido e all’ambulatorio. Gli accompagnatori dei bambini dovranno indossare la mascherina e sottoporsi a controllo della temperatura all’ingresso del palazzetto dello Sport.

(foto Pixabay.com)