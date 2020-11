CARONNO PERTUSELLA – Trend ormai “abituale” per Caronno Pertusella, è un copione praticamente analogo quello a cui si assiste ormai da diversi giorni a questa parte, anche nei numeri dei nuovi contagi. In base ai dati rilasciati nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia, quest’oggi +24 nuovi casi che portano il totale dei contagiati in città, dall’inizio della pandemia, a 768.

Caronno Pertusella: 768 (744)

In aumento pure Gerenzano e Origgio.

Lazzate intanto entra nella graduatoria dei centri col maggior numero di contagi in Brianza, in rapporto al numero di abitanti. In aumento anche Ceriano Laghetto e Cogliate. Molti i casi a Limbiate, Cesano Maderno ed anche nella piccola Barlassina.

Sono stati 8.060 i casi di positività al coronavirus registrati quest’oggi in Lombardia e +20 i ricoveri in terapia intensiva.

In provincia, ad essere maggiormente colpite, ancora le province di Milano, Monza-Brianza e Varese. Il Milanese supera i tremila contagi nelle ultime 24 ore: 3.302 nella provincia, di cui 1.266 ospitati a Milano città. Numeri a quattro cifre anche per la provincia di Monza-Brianza: 1.140 contagi rilevati nella sola giornata di oggi. Più moderati gli incrementi nel Varesotto: oggi sono 684 i nuovi contagi. Ancora alti i valori della provincia di Brescia, che supera oggi i seicento casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

