GERENZANO – Anche domenica, in base ai dati rilasciati nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia, si assiste ad una crescita in doppia cifra a Gerenzano, a fronte di un rallentamento della crescita dei dati della provincia di Varese, forse complice anche il fine settimana che sempre determina una riduzione del numero di tamponi eseguiti. Per quanto riguarda il comune gerenzanese oggi +15 che portano il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 509.

Gerenzano 509 (494)

Lazzate intanto entra nella graduatoria dei centri col maggior numero di contagi in Brianza, in rapporto al numero di abitanti. In aumento anche Ceriano Laghetto e Cogliate. Molti i casi a Limbiate, Cesano Maderno ed anche nella piccola Barlassina.

Sono stati 8.060 i casi di positività al coronavirus registrati quest’oggi in Lombardia e +20 i ricoveri in terapia intensiva.

In provincia, ad essere maggiormente colpite, ancora le province di Milano, Monza-Brianza e Varese. Il Milanese supera i tremila contagi nelle ultime 24 ore: 3.302 nella provincia, di cui 1.266 ospitati a Milano città. Numeri a quattro cifre anche per la provincia di Monza-Brianza: 1.140 contagi rilevati nella sola giornata di oggi. Più moderati gli incrementi nel Varesotto: oggi sono 684 i nuovi contagi. Ancora alti i valori della provincia di Brescia, che supera oggi i seicento casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia in Municipio a Gerenzano)

15112020