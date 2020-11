SARONNO – Prime multe per il mancato rispetto del lockdown a Saronno. Sono state comminate venerdì sera dal comando di polizia locale nell’ambito di uno dei tanti controlli realizzati per garantire il rispetto delle norme anticontagio e le regole del lockdown.

Protagonisti dell’infrazione tre ventenni che si sono ritrovati nel quartiere Retrostazione per bere qualcosa insieme e chiacchierare. Colti in flagrante dalla polizia locale hanno tentato di dileguarsi ma sono stato raggiunti e sanzionati. Ma partiamo dall’inizio.

Venerdì sera la pattuglia della polizia locale ha effettuato dei controlli per verificare il rispetto delle norme del lockdown. Gli agenti hanno pattugliato i parchi, la ztl con un particolare focus per la zona tra stazione e Santuario. Durante un pattugliamento nel Retrostazione gli agenti hanno visto in lontananza un gruppo di ragazzi che si sono messi a correre disperdendosi. Sono stati però raggiunti, identificati e sanzionati per l’inosservanza al divieto di spostarsi dal domicilio senza valida motivazione e per la consumazione di bevande in luogo pubblico. Ognuno di loro, un saronnese, un caronnese ed un comasco, dovrà pagare una sanzione da 400 euro.

14112020