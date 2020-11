SARONNO – “Inizio nel dire quanto sono triste vedendo che c’è gente che non ha cuore. E’ brutto rubare ma più brutto rubare qualcosa a un bambino”.

Inizia così la nota condivisa da una saronnese sul gruppo facebook “Sei di Saronno oggi” con cui ha fatto un appello ma ha anche dato voce alla propria amarezza e delusione.

La sua famiglia è stata infatti vittima di un furto particolarmente odioso: “E’ stata rubata la bici alla mia bimba. Una bici che lei tanto amava: la usava per fare mountain bike, la sua passione, il suo post preferito. E’ stata rubata dal cortile via Padre Monti”. Da questo episodio arriva l’appello: “Vi chiedo con gentilezza e per favore di condividere, e se la vedete di farmi sapere. Se quella persona fa parte del gruppo gli chiedo gentilmente di riportarla, la può anche lasciare fuori dal cortile”.

E conclude: “Per favore riportala, mia figlia ci tiene davvero tanto alla sua bicicletta”.

(foto: la bici rubata nella foto condivisa su “Sei di Saronno se…”)

15112020