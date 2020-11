SARONNO – “Nell’ultima settimana si sono registrati 13 decessi passando da 64 a 77. Una triste notizia per la nostra città che risente ovviamente della situazione di criticità che si vive nelle Rsa cittadine”

Così il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione covid nel settimanale appuntamento su Radiorizzonti.

Il primo cittadino ha sottolineato di aver sentito anche stamattina il numero uno della casa di riposo della Cassina Ferrara: “Non si sono registrati nuovi casi o nuovi decessi nelle ultime ore – continua Airoldi – il reparto Biffi è stato dedicato ai degenti colpiti dal covid. Sono risultati positivi al tampone 30 ospiti. Sono stati registrati anche 13 positivi anche tra il personale. I dipendenti sono stati sottoposti a tampone e la direzione ha isolato immediatamente non solo chi mostrava i sintomi ma anche chi era entrato a contatto coi colleghi positivi. Negli ultimi giorni si sono registrati 5 decessi”.

“Per quanto riguarda le scuole la situazione è stabile: settimana scorsa erano in quarantena 23 classi, quest’oggi sono 22”

“Registriamo una riduzione del ritmo della crescita dei contagi. I positivi sono 917 con un aumento di 136 rispetto a settimana scorso, incremento minore di quello della settimana scorsa. Sono sentibilmente aumentati i guariti che sono 596 ossia 215 in più di settimana scorsa. L’ipotesi è che si sia passato il picco e si stia iniziando una fase discendente”.

