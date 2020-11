SARONNO – E’ boom di casi di positività nel Varesotto, c’è chi parla di una “zona rossa” come era stata Bergamo nella prima ondata e ieri a nella sola Varese se ne sono registrati il numero record di +288 in sole ventiquattro ore, che fanno sembrare una modesta crescita quella di Saronno che va avanti a “colpi” di una cinquantina al giorno (ieri +47).

Proprio ieri l’annuncio, pessima notizia, da parte del sindaco saronnese Augusto Airoldi: 5 decessi e 30 positivi nella rsa, la residenza anziani di Casa Gianetti a Cassina Ferrara. In totale dall’inizio della pandemia nella città degli amaretti sono stati registrati 1.601 casi: significa che il 4.06 per cento dei cittadini è stato contagiato. Fra i centri principali del Varesotto hanno fatto “peggio” solo Malnate con il 4.48 per cento e Caronno Pertusella, che è al 4.28 per cento; numeri neppure avvicinati dalle tre località più popolose dove, numericamente, i contagi sono stati di più ovvero Busto Arsizio (2.930 contagi, il 3.50 per cento della popolazione), Varese (2.534 per il 3.15 per cento) e Gallarate (1.885, il 3.48 per cento).

(foto: una immagine del centro storico di Saronno)

16112020