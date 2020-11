LAZZATE – Sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno e quelli volontari di Lazzate stamattina per l’emergenza provocata da un incidente avvenuto in via Libertà che ha creato non pochi problemi alla fornitura di gas.

E’ successo intorno alle 7 quando un camion, facendo manovra, ha urlato il contatore del gas di un’abitazione. L’odore di gas che si è diffuso nella zona ha subito messo in allarme i residenti che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno subito bloccato la perdita mentre i tecnici della società del gas si sono occupati della riparazione del contatore. Nessuna conseguenza per il camionista anche se ovviamente sarà chiamato a sostenere i costi dei danni. Le due squadre di pompieri hanno suscitato un po’ di curiosità nei pressi del luogo dell’incidente ed anche in tutto il paese anche perchè la notizia del sinistro si è diffusa rapidamente.

(foto: fornite dal comando vigili del fuoco)