ORIGGIO – E’ stata una domenica difficile per la comunità di Origgio ancora frastornata per la scomparsa di Domenico Ambrosini, 64enne consigliere comunale morto dopo essere stato ricoverato all’ospedale Sacco per Covid.

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social nelle ultime ore. In particolare Origgio Democratica ha fatto una piccola nota per annunciare l’organizzazione di un momnto di ricordo.

“Martedì saluteremo Domenico in Villa Borletti. Chi lo desidera potrà unirsi, nel rispetto delle normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, negli orari di apertura della Villa, dalle 11 alle 18. Vi ringraziamo di cuore per il vostro affetto e la vostra vicinanza ”

Tra i vari messaggi di cordoglio anche quella da Uniti per Uboldo “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Domenico ci ha colti di sorpresa. Le poche parole rimaste le spendiamo qui, unendoci al cordoglio della famiglia, degli amici cari e di tutte le compagne e i compagni di viaggio di Domenico, un uomo che ha fatto del suo impegno civico e politico la ragione stessa del suo vivere”