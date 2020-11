SARONNO – Con il traffico cittadino notevolmente ridotto, per effetto del lockdown attivo in Lombardia, l’Amministrazione comunale ha deciso di far partire due cantieri, in due diversi quartieri.

Si tratta di due interventi particolarmente attesi dai residenti ma anche molto invasivi tanto a essere scelti per essere attivati in questo periodo nella speranza di ridurre i disagi. Si parte oggi. Per consentire i lavori di sostituzione di chiusini lunedì dalle 8.30 alle 17 sarà chiusa al traffico veicolare via Marconi nel tratto compreso fra via Manzoni e via XXV Aprile.

Sarà consentito il transito dei soli residenti in uscita dai passi carrai. Per i mezzi provenienti da via Manzoni e da via Roma sarà comunque consentita la svolta verso est in direzione via Don Monza e via Piave. Ovviamente visto che ad essere interessato dall’intervento è un asse cruciale su cui “corre” la circolazione in città il comando di polizia locale di piazza Repubblica garantirà la presenza nei momenti più critici di una pattuglia della polizia locale. Gli agenti si occuperanno anche del traffico proveniente da via Caduti Liberazione che sarà deviato in via Milano, eccetto transito locale, che potrà accedere da via Cesati, via IV Novembre in direzione via Stampa Soncino, via Leopardi e via Antici. Spostate anche le corse degli autobus extraurbani che seguiranno il percorso su via Piave via Lombardia via Varese e Via Milano/Lombardia. Stessa dorte anche per i bus urbani.