SARONNO – Ambiente Saronno, associazione di volontariato attiva sul territorio saronnese da molti anni, come ogni anno invita la cittadinanza a celebrare la Festa dell’Albero promossa da Legambiente.

“Attraverso i nostri canali social abbiamo lanciato – spiega la presidente Giulia Alliata – un’iniziativa nell’ambito della Festa dell’Albero per non farci mancare l’occasione di sensibilizzare sul tema degli alberi”

“Il 2020 vedrà una Festa dell’Albero in formato digitale, che vogliamo celebrare con un fotocontest, aperto a tutti. Attraverso la potenza dell’immagine, vogliamo valorizzare e condividere la bellezza degli alberi a Saronno. I migliori scatti saranno poi condivisi e opportunamente valorizzati.

Sarà un’occasione di condivisione e di riflessione sull’importanza degli alberi come esseri viventi indispensabili alla nostra vita e sul loro ruolo nell’architettura urbana come protagonisti.

Invitiamo a partecipare i cittadini, le scuole e le associazioni con le quali stiamo costituendo una rete per rendere la nostra azione sempre più efficace”

A breve si aprirà la campagna di tesseramento 2021 e tutta la cittadinanza è invitata a sostenere l’associazione o a partecipare attivamente alle iniziative promosse.

Per informazioni sul contest fotografico visionare i nostri canali Facebook e Instagram:

https://www.facebook.com/ambientesaronno

https://www.instagram.com/ambientesaronno/