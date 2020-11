SARONNO – Ha suscitato un vivace dibattito in città la scelta di un commercianti, raccontata sui gruppi Facebook “Sei di Saronno se…” e “Sei di Saronno oggi…” di rinunciare alle luminarie per investire i fondi in iniziative di solidarietà.

Questo il messaggio pubblicato. “Ciao a tutti, stante che in questo anno difficile nel periodo natalizio, Revovio non sosterrà costi per allestire la vetrina del proprio negozio nè sosterrà per le luminarie poste lungo le vie della città (i costi sono a carico dei commercianti). Vi scrivo per chiedervi se qualcuno conosce qualche famiglia (anche single) in Saronno che in questo momento si trova in difficoltà economica causa covid, che ha perso lavoro, fa fatica ad arrivare a fine mese. Ripeto persone con effettive difficoltà sorte in questo momento non per loro scelta. Relovio vorrebbe così contribuire a rendere questo momento un pò meno difficile. Scrivetemi in privato per favore. Grazie di cuore”.

E il primo aiuto è arrivato subito a destinazione nella giornata di ieri ad una persona conosciuta tramite “Sei di Saronno oggi”

Questa è la prima persona che abbiamo aiutato. E voglio sottolineare che questa persona l’abbiamo conosciuta tramite questa pagina, e tramite persone di cuore che ci hanno indirizzato a lei!

Per chi vuole puo passare in negozio a donare anche un solo euro abbiamo aperto un salvadanaio dove chiunque può venire e lasciare una piccola offerta. Più persone siamo, piu persone possiamo aiutare. Delle critiche ce ne freghiamo. Questa persona e stata aiutata con i miei soldi personali e quelli di mio padre, nessuna pubblicità.

La gente che non sa riconoscerne il valore può continuare a parlare, i fatti solo quelli che contano!