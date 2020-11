CERIANO LAGHETTO / COGLIATE / LAZZATE – Ancora numeri “importanti” oggi per quanto riguarda la crescita dei contagi nei paesi della zona, a Cogliate nella giornata odierna sono stati registrati +37 nuovi casi; a Ceriano Laghetto +18; ed a Lazzate +16.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale delle persone contagiate (fra parentesi il dato di ieri):

Cogliate 443 (405)

Ceriano Laghetto 316 (298)

Lazzate 367 (351)

Nel vicino comasco crescita notevole per Mozzate e Turate.

Nelle Groane in salita Limbiate, Cesano Maderno e gli altri centri della zona.

In Lombardia 8.448 nuovi casi positivi al coronavirus, che sono stati evidenziati con 38.283 tamponi; le vittime sono state +202; in Italia il numero dei decessi è balzato a 731. Tornando il Lombardia, il rapporto è pari al 22%. I guariti/dimessi sono 4.018.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

