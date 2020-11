TRADATE – Dopo qualche giorno di rallentamento, il dato odierno dei nuovi contagi da coronavirus a Tradate torna a mostrare un numero particolarmente significativo. In base al dato diffuso nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia in città sono stati registrati oggi +52 nuovi casi, che portano il totale dei tradatesi contagiati dall’inizio della pandemia a 771.

Tradate: 771 (719)

Rallenta Saronno. Aumento considerevole, in rapporto alla popolazione, a Cislago. A Caronno Pertusella è stata superata quota ottocento contagi. Oggi è aumentato anche il dato di Gerenzano. Nel vicino comasco crescita notevole per Mozzate e Turate. Molti nuovi casi fra Ceriano Laghetto, Cogliate e Lazzate. Nelle Groane in salita Limbiate, Cesano Maderno e gli altri centri della zona.

In Lombardia 8.448 nuovi casi positivi al coronavirus, che sono stati evidenziati con 38.283 tamponi; le vittime sono state +202; in Italia il numero dei decessi è balzato a 731. Tornando il Lombardia, il rapporto è pari al 22%. I guariti/dimessi sono 4.018.

Ancora numeri da record nel Varesotto per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, oggi altra impennata con +1830 nuovi casi, peggio solo nel Milanese. Torna a superare i mille casi, +1.024, anche il Comasco ed in Brianza sono +894.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

17112020