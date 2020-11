MISINTO – Brutte notizie oggi per Misinto: non solo ha raggiunto i 251 cittadini contagiati dal coronavirus dall’inizio della pandemia ma con i dati odierni entra nell’elenco dei dieci comuni con la più alta percentuale dei contagi in Lombardia.

Misinto entra al nono posto di questa classifica nella quale nessuno vorrebbe essere: i suoi 251 casi rappresentano il 4.48 per cento degli abitanti. A guidare la graduatoria è Limbiate, con percentuale del 5.49 per cento.

Riguardo ai dati odierni, rallenta Saronno. Aumento considerevole, in rapporto alla popolazione, a Cislago. A Caronno Pertusella è stata superata quota ottocento contagi. Oggi è aumentato anche il dato di Gerenzano. Nel vicino comasco crescita notevole per Mozzate e Turate. Molti nuovi casi fra Ceriano Laghetto, Cogliate e Lazzate. Nelle Groane in salita Limbiate, Cesano Maderno e gli altri centri della zona.

In Lombardia 8.448 nuovi casi positivi al coronavirus, che sono stati evidenziati con 38.283 tamponi; le vittime sono state +202; in Italia il numero dei decessi è balzato a 731. Tornando il Lombardia, il rapporto è pari al 22%. I guariti/dimessi sono 4.018.

(foto archivio: cerimonia a Misinto col sindaco Matteo Piuri)

