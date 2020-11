SARONNO – “Tutti sappiamo che l’ospedale di Saronno è impegnato nella lotta al Covid e che molti reparti sono stati destinati alla cura di pazienti affetti da questa grave patologia. Questo tragico momento segue un periodo in cui l’ospedale di Saronno ha subito ingiuste ripercussioni mediatiche per i fatti legati ai processi ancora in corso. Anche per questo il Coro Alpe di Saronno, ha deciso di indire una raccolta fondi da destinare alla locale struttura ospedaliera per l’acquisto di materiale o strumenti necessari a questa dura battaglia”.

Inizia così la nota con cui la compagine canora ha anticipato la propria iniziativa di solidarietà a ilSaronno.

“Il Coro Alpe ha sempre cantato con passione per voi in ogni concerto proposto, ma ora vi chiede di dare una mano per aiutare chi è duramente impegnato contro questo virus. Per questo chiediamo ufficialmente una libera donazione a sostegno dell’ospedale cittadini. Per ringraziarVi dell’aiuto, ai primi 200 donatori verrà offerto gratuitamente dal Coro Alpe un cd con i suoi canti. La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 dicembre”.

Per donare è possibile inviare un bonifico intestato ad

Associazione Coro Alpe

codice IBAN: IT15K0310450520000000820601

Causale: Donazione Ospedale di Circolo di Saronno: Ossigeno contro una malattia che ci toglie il fiato!

– Nome e Cognome – indirizzo e recapito telefonico

(Le persone che desiderano rimanere anonime escludano dalla causale i loro dati)

L’iniziativa si avvarrà anche del supporto di Saronno Point.

Per informazioni [email protected]

(foto d’archivio: un concerto del coro Alpe a San Francesco)