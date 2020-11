Lutto a Origgio: domani il funerale del consigliere comunale Ambrosini

ORIGGIO – E‘ stato fissato mercoledì 18 novembre dalle 11 la cerimonia civile per l’addio a Domenico Ambrosini, il 64enne consigliere comunale di Origgio stroncato dal covid. La cerimonia si tiene alla Sala delle colonne di Villa Borletti in via Dante 63 ad Origgio. Proprio alla Sala delle colonne ci sarà la possibilità di compiere un ricordo del defunto per tutto il giorno, sino alle 18.

Inizialmente la cerimonia era stata prevista per martedì, poi il rinvio di un giorno per questioni di carattere burocratico, come spiegato dai responsabili dalla sua lista civica di appartenenza, Origgio democratica: “Chi lo desidera potrà unirsi, nel rispetto delle normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, negli orari di apertura della Villa, dalle 11 alle 18″.

Colpito dal covid, era stato ricoverato all’ospedale “Sacco” di Milano. Impegnato in politica da trent’anni, aveva partecipato alla recente campagna elettorale con Origgio democratica. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti ai suoi famigliari, in Comune e da tutte le forze politiche, oltre che dai cittadini anche attraverso i social network.

(foto: il consigliere comunale Domenico Ambrosini)

