Maxi sequestro di droga a Misinto, il video dei carabinieri

MISINTO – Grande scalpore non solo in paese ma in tutta la zona per il maxi sequestro di marijuana compiuto dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni in un capannone di Misinto e l’arresto di cinque persone.

L’intervento è stato compiuto nel pomeriggio del 14 novembre, a Misinto, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, 5 persone di età compresa tra i 26 ed i 64 anni, di cui 3 italiani (tutti già noti per reati in materia di sostanze stupefacenti) e due stranieri (incensurati). Si erano riuniti in un capannone di Misinto, in quella via Della Longura. All’arrivo dei militari, che avevano circondato l’edificio, i soggetti, presi alla sprovvista, hanno tentato di disfarsi di alcuni cellulari (lanciandoli al suolo o danneggiandoli) e darsi alla fuga a piedi; non riuscendoci, in quanto sono stati subito bloccati e controllati dai carabinieri.

(video: le immagini dell’operazione dei carabinieri)

17112020